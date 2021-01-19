財政部促參司19日指出，2020年我國民間參與公共建設總簽約件數為94件，簽約金額達1,449億元、創近十年新高。

中央政府案件以財政部499.8億元居冠、交通部以315.6億元居次、經濟部以110.4億元居第三，其他中央部會簽約金皆低於1億元以下，整體而言促參案簽約金相當集中。

地方政府案件則以新北市224.2億元居冠，台南市則以114.2億居次，新竹縣則以65.1億元居第三，為史上首次非六都縣市居前三名。至於台北市、台中市則以40億元、38億元依序居第四名、第五名。

(工商 )