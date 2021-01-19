財政部表示，按月申報營業稅者如零稅率與特種營業人、按季申報的小規模營業人如小吃店等，兩種營業人報繳營業稅期限原為2021年2月10日，但因為碰到農曆春節連續假期，因此報繳期限將順延到2月17日，若超過繳納期限後兩日、也就是2月20日後才報繳營業稅，國稅局將加徵滯納金與怠報金。

(工商 )