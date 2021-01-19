按月、按季申報營業稅者 報繳期限順延 20:102021/01/19 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部表示，按月申報營業稅者如零稅率與特種營業人、按季申報的小規模營業人如小吃店等，兩種營業人報繳營業稅期限原為2021年2月10日，但因為碰到農曆春節連續假期，因此報繳期限將順延到2月17日，若超過繳納期限後兩日、也就是2月20日後才報繳營業稅，國稅局將加徵滯納金與怠報金。 淘帝-KY掏空3億人民幣 2高層及1會計師交保並境管 新竹縣府認定陳達琳 為竹東鎮代會代理主席 (工商 ) #報繳 #按季 #申報營業稅 #順延 #營業稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 婦聯會不服廢止立案提告 可能停止訴訟 18:552021/01/19 社會 美國第二輪紓困12/29開始發放 資誠提醒1事 16:292021/01/19 財經 螞蟻配售基金 規模蒸發200億人民幣 04:102021/01/19 全球財經 打貪立威 中紀委趙樂際不再低調 04:102021/01/19 焦點新聞 周邊醫院支援部桃醫療量能 鄭文燦：將按科別檢討 12:472021/01/19 生活 防保齡球烏龍查驗損民權益 海關修正通知程序 18:262021/01/19 生活 台驊董事長顏益財看陽明 今年首季有望賺到去年全年獲利 18:322021/01/19 財經 防疫優先 竹市宣布取消春節寺廟發紅包、開工團拜 14:312021/01/19 生活 司法界爆多名高官接受富商招待 時力：全面清查涉案人員財產 12:002021/01/19 政治 68歲大限 政治局12人明年屆退 04:102021/01/19 焦點新聞 法規大清倉、鬆綁 金管會衝第一！ 17:592021/01/19 財經 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 台積電肥單後天不開獎 美晶片老大宣布時間出爐 - 財經 台積電帶頭攻 封測供應鏈大爆發 抱好3檔等數錢 - 財經 不只與北京交惡 澳州新法重傷美企 惹老美發火 - 財經 掌門人又被關 三星家裡沒大人 再被台積狂甩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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