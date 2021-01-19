國際航空專業雜誌《AERO International》日前公佈德國航空安全資料中心（Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre，JACDEC）2021年全球前20大最安全航空公司排名，長榮航空排名第9名，是繼日前獲得澳洲航空專業評鑑網站《AirlineRatings.com》評選長榮為全球前20大最安全航空公司第6名後，再度獲得國際飛安機構的肯定。

JACDEC為德國專業航空安全資料分析機構，每年依全球各大航空公司之飛行年數、機隊年齡、航班起降次數、近30年來航機意外事故統計，以及國際航空運輸協會（IATA）的飛安稽核結果等33項標準進行評比，遴選出全球100家最安全航空公司，該評比資料分析也廣為各大航空公司引用參考。

長榮航空總經理孫嘉明表示，全球航空產業在新冠疫情下面臨巨大挑戰，長榮除努力維持基本運能，對於飛航安全的要求與訓練也從未鬆懈。此次接連獲得JACDEC和AirlineRatings.com等飛安專業機構的肯定，全體員工皆深感榮耀，未來也將繼續「追求安全、絕不妥協」的理念，讓旅客在每一趟飛行都是安心的旅程。

長榮航空自1989年成立隨即在園區興建訓練大樓，並且引進全飛行模擬機、模擬客艙等設施，訓練員工在各種狀況下的應變能力，藉以維持高標準的飛安品質，2006年起推動SMS（Safety Management System），將安全理念融入管理體系，讓安全成為企業文化的一部分，藉由安全績效指標及目標的設定，每季檢討達成狀況，以持續強化公司安全管理，進而提升各項作業標準。

長榮航空以良好的飛安紀錄著稱於業界，逾30年的努力獲得獨立驗證公司、各專業航空評鑑極高的評價，包括《AirlineRatings.com》、德國航空安全資料中心JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全球最安全航空公司之一；國際航空運輸協會（IATA）2003年創立IOSA航空作業安全認證制度以來，長榮航空也持續保持以「零缺點」的佳績，通過每2年1次的查核認證。

(中時 )