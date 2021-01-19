中華IPTV頻道商協會今日進行理監事改選，首任理事長嚴立行交棒給第二任理事長葛樹人，將持續凝聚中華電信MOD平台上的業者、頻道商、營運商等力量，促進IPTV電視產業發展、維護頻道商及收視戶權益，達到與IPTV平台業者共創多贏的目的。

中華IPTV頻道商協會今(19)日舉行110年度第一次會員大會，進行理、監事等選舉，期間有立法委員許智傑、費鴻泰、溫玉霞、文化部次長李連權、中國文化大學新聞系副教授莊伯仲等產官學界諸多人士前來觀禮。

去年一整年，全球壟罩在新冠肺炎疫情陰霾下，包含MOD訂戶與OTT平台等用戶，都出現明顯成長，新任理事長葛樹人表示，以MOD為例，疫情之下訂閱數依然有明顯的增加，但相關平台業者、頻道商卻開心不起來，因為面臨來自OTT平台的競爭，尤其目前仍有部分民眾，對於付費訂閱的概念尚未成熟，也讓IPTV的營運面臨挑戰。

長期關注IPTV發展的立委許智傑也表示，有線電視和 IPTV 應該合作，共同把餅做大，服務更多收視戶，尤其有線電視萬年不變的節目表，最令人詬病，優質頻道商與節目被拒於門外，應該打破這樣的窠臼，擴大市場，良性競爭，才能抓住觀眾的眼球。

葛樹人對此表示認同，認為只有交給市場機制，打開競爭大門，讓更多的業者、頻道商與營運商，加入公平的競爭環境中，提供優質節目與新聞內容，才符合所有收視戶的權益。

(中時 )