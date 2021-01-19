歡慶農曆春節即將到來，為讓食客在繁忙年節籌備期間無須備料開伙，也能愜意品嘗美食，台中林酒店旗下森林百匯餐廳至2月底前推出多道「牛轉乾坤開鴻運」料理，奇鮮日料則推出多種龍蝦二吃，提供客人多元選擇。
森林百匯擁有西式、日式、中式、粵式、泰式、港點、西點、PIZZA等8大主題廚房，最受歡迎的波士頓龍蝦湯、椒鹽天使紅蝦、現切爐烤肋眼牛排無限量供應，甜點區更增加大人小孩都愛的鯛魚燒，新鮮現烤，餡多味美，即日起至4月底，加碼推出「訂位送焗烤龍蝦」活動。
凡預先訂位，即可享每人位上焗烤龍蝦半隻，加質不加價，平日午晚餐990元，假日午晚餐1190元＋10％服務費（除夕至初五除外）。不定期推出期間限定料理，再加上原有網路訂位付款享95折優惠，以及填寫線上問卷抽獎活動。
此外，奇鮮日料主廚陳鎮國鑽研日本料理近30年，擁有獨特高超的料理手法，近期澳洲龍蝦正夯，肉厚鮮美，精心推出多種龍蝦二吃（特價1500元＋10％），赤身、沙拉、火鍋、清蒸等作法，品嘗海鮮最原始的甜味，餐廳的設計前衛時尚，並設有獨立包廂區，適合聚會及宴客。
(中時 )
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