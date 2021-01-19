勤業眾信（Deloitte）會計師事務所指出，關於19日媒體報導台灣台北地方檢察署暨調查局新北市調查處，針對勤業眾信原審計簽證客戶淘帝-KY（2929）案進行調查。

勤業眾信指出，在完成淘帝公司2020年第一季財務報表核閱後，勤業眾信已在2020年6月24日與淘帝公司終止委任關係。

勤業眾信也強調，未來在司法偵查程序中，除積極配合調查外，並將主張應有之權益，相信檢調機關必能秉持勿枉勿縱精神，查明證據釐清真相，以維護本所之信譽。

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