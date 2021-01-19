淘帝KY案 勤業眾信：2020年已終止委任 20:202021/01/19 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勤業眾信（Deloitte）會計師事務所指出，關於19日媒體報導台灣台北地方檢察署暨調查局新北市調查處，針對勤業眾信原審計簽證客戶淘帝-KY（2929）案進行調查。 勤業眾信指出，在完成淘帝公司2020年第一季財務報表核閱後，勤業眾信已在2020年6月24日與淘帝公司終止委任關係。 勤業眾信也強調，未來在司法偵查程序中，除積極配合調查外，並將主張應有之權益，相信檢調機關必能秉持勿枉勿縱精神，查明證據釐清真相，以維護本所之信譽。 臺南招商有成 化身幸福城市 《基金》台股一匹黑馬 老字號台股基金壯如牛 (工商 ) #淘帝-KY #勤業眾信 #淘帝 #終止 #委任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資捧 台股10千金在望 04:102021/01/18 財經要聞 央企2020年淨利潤增長2.1％ 債券風險可控 12:392021/01/19 財經 黃偉哲 打造有感庶民經濟 04:102021/01/19 產業特刊 《傳產》代銷王又是他 北市代銷制霸2020房市 14:492021/01/19 財經 《集中市場》三大法人買超百億元 萬六榮景有影 15:062021/01/19 財經 《類股》送禮旺季 統一領軍食品股抗疫 13:242021/01/18 財經 民航業寒冬 法蘭克福機場運量創近40年新低 16:042021/01/19 國際 資深媒體人：黃清龍》美國版的一中各表 19:062021/01/19 名家 商總主席賴正鎰：台灣不應設限將陸資拒於門外 13:332021/01/19 財經 代銷王又是他！蟬聯12年制霸北台灣房市 13:132021/01/19 房市新訊 「代銷王」又是他 台北市代銷制霸2020房市 11:332021/01/19 財經 財經熱門新聞 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 台積電肥單後天不開獎 美晶片老大宣布時間出爐 - 財經 掌門人又被關 三星家裡沒大人 再被台積狂甩 - 財經 龍蝦慘遭陸拋棄 澳民眾餐餐吃到膩 業者怕最大惡夢到來 - 財經 台驊董事長顏益財看陽明 今年首季有望賺到去年全年獲利 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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