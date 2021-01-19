能暫緩新冠病毒擴散的疫苗研發，成為各國經濟復甦、國際外交的利器，星展集團財富管理進一步認為，疫苗研發的正面訊息，給了全世界經濟恢復正常的希望，可以帶來封鎖措施逐漸停止，2021年企業獲利的復元機會。

從「疫苗贏家指數」的走勢來看，可以看出資金在2021年應轉進價值股，股市升勢也可望延續，星展集團財富管理在今（19）日舉辦的2021年第一季投資展望上，建議財管客戶持續布局成長型與收益型資產，且資產配置上股債各半。

所謂的「疫苗贏家指數」，包括兩大部份，一是MSCI世界飯店、餐廳和休閒指數，另一是S&P Global 1200賭場與競技指數。這兩類資料及數據，在台灣的散戶投資人間並無法取得。星展財富管理提醒，一旦疫苗有利多消息，投資人就可以將機動的投資部位開始配置疫苗贏家類股，如餐廳、飯店、休閒場所和博弈業等，簡單說，是未來疫苗普及後，可以面對面互動的行業，會有希望呈現強勁反彈。

星展財富管理分析，疫苗研發的好消息，以及選舉不確定性結束，「經濟衰退已看到隧道盡頭的光」，近月來股票表現持續優於債券，因此2021年的投資展望，維持股票表現會優於債券的觀點，也認為槓鈴式投資策略最為適當，正確選擇長期成長趨勢題材。

(工商 )