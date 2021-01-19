比漾廣場去年營收超越19億元業績不受疫情影響，逆勢成長2%，今年1月以來也成長1成，3月起展開歷年最大改裝，全館近2層樓將翻新超過3成，比漾廣場董事長潘慧珍看好今年業績可回補，整體要超越21.2億元，年成長達11％。

比漾廣場董事長潘慧珍（右）和總經理周寶文（左）在台南插畫家湯士賢設計的春節視覺前，手持土城「書法三兄弟」大哥楊崇廉揮毫的「犇出金運春聯」，宣告春節檔期開打。（郭家崴攝）

比漾廣場「犇出金運」春節檔期邀台南插畫家湯士賢設計春節視覺，以3牛「犇」結合象徵風調雨順、牛牛有餘的「飯春花」；搭配土城區著名的「書法三兄弟」大哥楊崇廉揮毫題字。（比漾廣場提供）

去年來客雖較前年減5%，比漾廣場會員數卻增1.3萬人，店長許晨彥表示，總會員數已破18萬人，台北市會員多集中在萬華及中正區，2年多來翻倍成長，占整體逾1成；且30至39歲年輕客群增至22.1%，有望追上50至59歲的23.1%，逼近占30.7%的40至49歲主客群，顯見商圈擴大、客群更年輕化。

29日至31日憑比漾卡+全館累滿1萬8000元，可兌換價值1499元的「KINYO點心機」，限量30份。（比漾廣場提供）

2月5日至7日憑比漾卡+1000元發票可兌換「好運犇來杯」，限量400份。（比漾廣場提供）

今年改裝業種涵蓋1F化妝品區、2F&3F女裝更年輕化、2F無印良品6年來首度改裝升級全新店型、引進2家全新主題餐廳等，總經理周寶文說，2017至2019年完成3年改裝計畫，去年因疫情暫緩，今年「復甦式」改裝是歷年幅度最大。

比漾廣場OSIM uDream5感養身椅，原價25萬8000元、特價21萬5800元。（比漾廣場提供）

此外，還著重OMO虛實融合，6月將成立全台獨家「線上內容百貨店」，結合內容、電子商務及比漾廣場官網2.0，鎖定美食、旅行（涵蓋電影）、生活3個主題做出差異化。還會針對高端消費的VVIP發出限量「黑卡」，提供一對一「肉麻式」貼心服務。

比漾廣場中庭有英國茶「Whittard」快閃店，與大稻埕「老綿成燈籠展」，以中西百年名店相互輝映。（比漾廣場提供）

本月21日起至2月10日「犇出金運」春節檔期，全館5折起，指定品牌當日單櫃滿3000送200贈品券，首度全檔都回饋，較去年限定11天還多，首4日會員最高享10％。

比漾逛場B2即日起至2月28日引進網路人氣甜點店PONPIE。（比漾廣場提供）

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