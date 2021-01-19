2021台北燈節系列活動開跑 北市府攜手艋舺在地里民 集體創作彩繪燈籠點亮康定路。（吳康瑋攝）

2021台北燈節系列活動開跑 北市府攜手艋舺在地里民 集體創作彩繪燈籠點亮康定路。（吳康瑋攝）

2021台北燈節系列活動開跑 北市府攜手艋舺在地里民 集體創作彩繪燈籠點亮康定路。（吳康瑋攝）

2021台北燈節系列活動開跑 北市府攜手艋舺在地里民 集體創作彩繪燈籠點亮康定路。（吳康瑋攝）

2021台北燈節系列活動開跑 北市府攜手艋舺在地里民 集體創作彩繪燈籠點亮康定路。（吳康瑋攝）

2021台北燈節系列活動開跑 北市府攜手艋舺在地里民 集體創作彩繪燈籠點亮康定路。（吳康瑋攝）

2021台北燈節將於2月26日到3月7日在艋舺舉行，日前公布今年燈節主題、主視覺與超強表演卡司，臺北市政府19日邀請燈節策展人藝術家Akibo李明道老師、享譽國際的書法大師張炳煌、台北市漫畫從業人員職業工會，與萬華區區長詹天保、在地里長里民及東園國小五年級美術班共同彩繪燈籠，攜手張燈結綵喜迎牛年，也為今年在艋舺舉行的台北燈節熱鬧暖身。

台北燈節今年將在台北最早開城地區艋舺舉行，以多元新穎的七彩融合在地文化的八寶，激盪出傳統與創新的全新火花，元宵燈節的傳統活動就是製作與欣賞花燈，考究元宵賞燈的淵源，古代為慶祝國泰民安，家家戶戶紮結花燈，藉光明閃爍的燈海，象徵「彩龍兆祥，民富國強」，這祥瑞祝福在疫情仍未退卻的當下更是全民心願；艋舺地區向來有製作燈籠的傳統技藝流傳，在此地邀請在地居民共同參與燈籠創作，也向外界介紹這項艋舺著名的傳統工藝特色。

北市政府副市長蔡炳坤表示，本次彩繪燈籠活動特地復刻傳統的元宵花燈，由書法大師張炳煌及燈節策展人藝術家Akibo老師帶領在地里民彩繪燈籠，不僅展現在地對燈節活動的期待，也對即將到來的牛年，送上新年祝福。

蔡炳坤現場揮毫「千變萬華牛轉乾坤」、觀光傳播局長劉奕霆也寫下「牛轉乾坤平安順利」，代表今年燈節即將在艋舺再現繁華，張炳煌大師揮毫題字「萬象風華」， Akibo老師則巧妙將主燈的牛神頭像畫上燈籠，期許今年燈節興旺艋舺，迎向平安好年，在場還有台北市漫畫從業人員職業工會漫畫家、東園國小五年級美術班學生的參與，發揮創意揮灑對於未來的想像，讓整場活動更具文化傳承的意義。

當天一整天的彩繪燈籠活動邀請在地14個里的里民參與，大家共同接力創作，預計將完成500個花燈燈籠，在2月26日開始的燈節活動期間，這些在地居民共同創作的彩繪燈籠也將在燈區現場的康定路沿線展示，讓今年燈節有更多在地參與的意義，劉奕霆強調，北市府邀請大家來艋舺感受在地傳統與創新科技並陳的台北燈節，未來也將嚴謹的關注並考量疫情做足防疫準備措施，請民眾安心參與並快樂賞燈。

(中時 )