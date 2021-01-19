挪威接種美德合作BioNTech/輝瑞疫苗發生老年重病者29人死亡，引起人全球衛生醫藥界關切。德國也傳出有8名年老重症者因接種疫苗造成7人死亡與1人永久性傷害，年齡在79至93歲之間，皆患有嚴重慢性疾病，其死因可能是來自於疾病而非疫苗。澳洲醫學專家則指稱，現在要把輝瑞疫苗看作是導致挪威老年人死亡的原因還為期過早。

據《彭博》指出，挪威衛生當局評估部分去世者的死因後，已經修改了針對高齡、體質較弱人群的疫苗接種指示，他們認為在年老並患有嚴重慢性疾病的人群身上，疫苗常見副作用有可能演變為嚴重症狀。

《德國之聲》報導說，挪威認為死亡事件的數量並不令人意外，仍在預期範圍內。挪威有關疫苗接種導致死亡的報告引起其他國家關注，例如目前與輝瑞訂有1000萬劑疫苗協定的澳大利亞也正在尋求相關資訊。澳大利亞廣播公司（ABC）節目主持人、醫學專家斯旺醫生（Norman Swan）發表文章說，目前就將輝瑞疫苗看作是導致挪威老年人死亡的罪魁禍首，還為時過早。

報導說，同樣使用輝瑞疫苗的德國也同樣關注疫苗安全性，德媒在報導挪威的死亡案例時亦指出德國有類似的案例。德國《日報》呼籲，應接受挪威的接種疫苗建議，亦即不要對極度虛弱的人進行接種。

《法蘭克福彙報》指出，在德國也存在接種疫苗後的數起死亡事件。不過德國疫苗審批機構保羅．埃利希研究所（Paul-Ehrlich-Institut）一位發言人指出，不能從接種後死亡這一時間背景中得出疫苗與死亡的因果關係，而且「目前已經觀察到的（死亡）事件沒有明顯超過預期」。

保羅．埃利希研究所表示，到1月10日為止，德國共接種了大約61.4萬劑疫苗，這期間發生了913起不良反應，其中有51例是「嚴重不良反應」，相當於每1000針疫苗接種率的0.08，其中有一人遭遇永久性傷害，有7人死亡。死者是4名女性和3名男性，年齡在79至93歲之間，他們在接種疫苗後2.5小時至4天內死亡。死者皆患有嚴重疾病，例如高血壓、糖尿病、癌症、腎衰竭、阿茲海默症等。而這些疾病「可能是死亡的真正原因」，實際情況有待進一步資訊。

截至1月18日，擁有8100萬人口的德國已經有超過100萬人接種了新冠疫苗。

(中時新聞網)