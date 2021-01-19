國內新冠肺炎疫情擴大，副總統賴清德今天呼籲國人「同舟共濟，攜手抗疫」。他說，今日新增4例的確診者，都是與桃園醫院確診個案的接觸者，傳染源已有明確掌握，防疫措施也升級加嚴，「請大家安心」。

賴清德今晚在臉書表示，為了減輕醫院的壓力，指揮中心「前進指揮所」陸續安排病患至其他醫院的隔離病房，讓桃園醫院更能全面做好清潔消毒，也為了因應院內工作人員採檢期間，減緩其他同仁的工作負擔。

行政院也已宣布停辦今年的台灣燈會，許多大型活動，也請務必做好充分的防疫措施，若無把握則建議大型人潮聚集的活動，都能暫緩辦理，考慮待疫情舒緩之際，再擇期辦理。

對於各醫療院所在這艱辛的時刻，同舟共濟、彼此協助，他說，大家都是台灣防疫的無名英雄，真心感謝。他也要對王必勝醫師及所有防疫人員加油打氣，「台灣有你們真好！」

賴清德強調，最後還是要請所有民眾確實做好防疫措施，口罩一定要戴好、一定要勤洗手，或噴灑酒精清潔，並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺的社交距離。「唯有人人做好防疫，才能渡過疫情難關！」

(中時 )