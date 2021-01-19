海基會19日舉辦兩岸經貿講座，邀請東華大學公共行政學系榮譽教授高長主講「2021大陸經濟新情勢與台商經營布局」。高長表示，台商未來在中國大陸的企業經營與投資，可以關注「兩新一重」，包括新型城鎮化建設、新型基礎設施建設及重大工程建設的實際政策內容有那些項目是可以進行評估的，也建議針對擴大內需、促進民間消費、改善民生福祉等重點政策相關產業細節，進一步理解，找尋自己有把握的有利商機。

根據海基會19日公布的新聞稿，該場座談約有40位台商出席。海基會秘書長詹志宏在主持講座時表示，中國大陸是一個很大的工廠，也是一個很大的市場。海基會過去幾個月已邀請不同領域專家，針對影響中國大陸經濟發展的各種重要因素進行分析與研判，希望協助前往中國大陸發展的台商，能夠更深入了解中國大陸推動政策的實質內涵，確切理解企業經營的機會與風險。

高長在演講中指出，後疫情時代，企業須降低單一市場依賴過高的風險，短鏈、多元化供應鏈布局已是大勢所趨。

他說，在美中貿易戰下，台商要把握「去中國化」與「去美國化」帶來的轉單效應，同時關注中國大陸的「雙循環」戰略，把握有關新型城鎮化建設、新型基礎設施建設、擴大內需及促進民間消費等重點政策的商機。

高長強調，在美中貿易戰、COVID-19疫情的雙重影響下，已有部分廠商開始轉移中國大陸的產線與供應鏈。後疫情時代，中國大陸面臨外部環境惡化、潛在的新投資減少、債務危機困擾、消費信心積弱等負面因素，挑戰非常巨大。

高長說，2021年是「十四五規劃」的第一年，中國大陸將重心放在「產業創新」與「科技自主」，強調「雙循環」戰略。中國大陸2021年的產業政策主軸，強調高質量發展、科技自主創新，產業發展重點將放在新基建、建立半導體產業鏈。另外，包括新一代信息技術產業、生物產業等8大戰略性新興產業，也都是中國大陸的發展重點。 高長也提醒台商，在大陸經商要盡可能避免陷入「選邊站」，也要注意中國大陸企業竊取商業機密、惡意挖角人才的問題，必須正派、依法經營，才能讓企業永續經營。

(工商 )