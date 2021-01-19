「五堅情」邱鋒澤、陳零九、黃偉晉、小賴、婁峻碩今（19日）穿乳牛裝錄製《娛樂百分百》除夕特別節目「金牛哞哞歡樂年」。5人分屬不同公司，去年都相當活躍，被問年收入誰賺最多？小賴直言「跟他們比，我是最不好」，表示從彼此工作量來判斷，第1名投給陳零九，因為他已在看房子了，據悉陳零九雖然因疫情被取消3場尾牙，手上到過年前還有鴻海等10場尾牙和商演活動，荷包滿滿。

小賴排名，五人中收入第二是婁峻碩，因婁也喊話想買房，還揚言可以簽下自己跟紀卜心；再來是邱鋒澤，因為他當老闆、要拍MV支出比較多，所以排第三；至於自己跟黃偉晉應該差不多，因為黃偉晉喜歡出去玩，「他的工作野心只有周一到周五，他是做五休二。」

小賴收入最少，包紅包卻最大方，他家族有6個阿姨，過年要準備20份紅包；陳零九則說今年會回高雄陪阿嬤過年、待在家寫歌，還直言老家有13個阿姨，為了逃避包紅包，所以往年都不回去；偉晉過年約了朋友要去郊遊；婁峻碩要回花蓮老家耍廢，也會跟女友凡凡互相去對方家拜年；邱鋒澤因疫情無法回新加坡，會留在台灣過年好好寫歌。

此外，柯有倫和宥勝昨上節目宣傳新戲《她們創業的那些鳥事》，宥勝過年要還親情債陪家人，已準備6位數字紅包。他現在台中借住空屋，之後要在租地蓋房子，預計花200萬元，如果以後要搬到別的地方，組合屋也可以帶著走。

柯有倫至今沒包過紅包，還跟媽媽領紅包，問他不打算包紅包給女兒？他笑說：「不用啊，才6個月太小了，而且她自己會賺錢。」他幫女兒接到尿片業配，得意表示自己小時候也拍電影當童星，「我5歲就把我小學的錢賺完了」。他婚後至今沒度蜜月，本來要去夏威夷，但老婆懷孕、生完又遇上疫情，一直延，他笑說：「省很多錢！」《她們創業的那些鳥事》將於1/31(日)晚上八點於八大戲劇台首播。

陳零九（左起）、邱鋒澤、黃偉晉穿乳牛裝錄《娛樂百分百》除夕特別節目「金牛哞哞歡樂年」。（黃雯犀攝）

宥勝、柯有倫為八大新戲「她們創業的那些鳥事」宣傳。（黃雯犀攝）

宥勝、柯有倫在新戲「她們創業的那些鳥事」中是情敵關係。（黃雯犀攝）

(中時 )