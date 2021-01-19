台南市長黃偉哲晚間與中央疫情指揮中心討論後，宣布月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動一律取消辦理。（資料照/劉秀芬攝）

台南市長黃偉哲晚間與中央疫情指揮中心討論後，宣布月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動一律取消辦理，若疫情有所趨緩再另行考量。

黃偉哲下午受訪原本表示，活動一切照常辦理，但晚間急忙宣布月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動一律停辦，強調市府團隊將持續落實防疫措施、支援醫護人員，以保障市民朋友的健康生活。

(中時 )