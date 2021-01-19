黃偉哲改口宣布 台南鹽水蜂炮、月津港燈節停辦 20:412021/01/19 中時 曹婷婷 、 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲晚間與中央疫情指揮中心討論後，宣布月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動一律取消辦理。（資料照/劉秀芬攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長黃偉哲晚間與中央疫情指揮中心討論後，宣布月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動一律取消辦理。（資料照/劉秀芬攝） 台南市長黃偉哲晚間與中央疫情指揮中心討論後，宣布月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動一律取消辦理，若疫情有所趨緩再另行考量。 黃偉哲下午受訪原本表示，活動一切照常辦理，但晚間急忙宣布月津港燈節、鹽水蜂炮及春節期間大型活動一律停辦，強調市府團隊將持續落實防疫措施、支援醫護人員，以保障市民朋友的健康生活。 防止疫情持續延燒 基隆七堵煙火嘉年華停辦 不只天津年貨大街喊卡 一中、逢甲年貨大街也停辦 (中時 ) #月津港燈節 #鹽水蜂炮 #停辦 #晚間 #春節期間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫優先 竹市宣布取消春節寺廟發紅包、開工團拜 14:312021/01/19 生活 政院宣布防疫考量 31年歷史的台灣燈會首停辦 15:152021/01/19 生活 過冬走春 高雄最舒適 04:102021/01/19 地方新聞 屏東綵燈節如期亮燈 音樂晚會及文創市集停辦 18:142021/01/19 生活 歡樂宜蘭年 因應疫情宣布停辦 18:092021/01/19 生活 黃偉哲：疫情若升溫 不排除月津港燈節、鹽水蜂炮停辦 17:012021/01/19 政治 高雄大遠百攜手文化局 推出「金牛報喜」新春福袋 16:422021/01/19 生活 疫情再度威脅 2021台北國際書展仍照常舉辦 17:062021/01/19 生活 避免大型群聚染疫 盧秀燕宣布：中台灣燈會取消 17:012021/01/19 生活 南向資金湧入 港股半日勁升883點 12:592021/01/19 財經 疫情擴大 總統府宣布五大防疫措施 19:192021/01/19 政治 生活熱門新聞 部桃群聚再增4確診 這1例讓前台大醫頭皮發麻：不要去今天開幕的店 - 生活 入夜再冷一波 這天鋒面報到 全台連雨3天 - 生活 消基會報告出爐！口罩大廠中鏢消費者錯愕 - 生活 楊志良開除說沒錯？急診醫點名1行為：離開台灣 - 生活 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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