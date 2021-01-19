雲林縣麥寮鄉台塑六輕春節前關懷低收入戶，發送463萬元禮金與禮品。（張朝欣攝）

「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」為讓雲林縣麥寮鄉六輕周邊7鄉鎮低收入戶快樂過好年，19日起至27日發放1320戶低收入戶每戶3000元禮金及禮盒，預計支出463萬元，讓弱勢民眾提前感受年節氣氛。

受贈戶表示，感謝台塑企業發放3000元禮金及禮品，不僅讓他暫度景氣寒冬，也為全家帶來節慶歡愉，台塑長年關懷地方，已成沿海地區傳統，每當看到六輕員工穿梭大街小巷愛心宅急便，就知道年節將至。

麥寮鄉海豐村長陳連對說，感謝台塑企業從年頭到年尾的照顧，關懷地方有始有終，六輕每年3節贈送紅包對弱勢民眾的生活不無小補，更重要的是派人專程慰問關懷，讓受贈者備感溫暖。

台塑企為感謝長年協助關懷送禮的村長與村幹事，今年特別贈送《預防醫學：健康老化》書籍，提供養生資訊供大家參考，希望藉由村長與村幹事的推廣，讓村民們更健康快樂。

「台塑企業暨慶寶勤勞基金會」2011年辦理低收入關懷活動迄今，共3萬5005戶次受惠，累計捐贈金額近1.17億元，盼拋磚引玉之舉，讓低收入戶感受社會溫情，雖然大環境影響獲利，但企業照顧地方的心並未因此減少。

今年因一波波寒流，台塑特別致贈毛毯讓弱勢家庭暖暖過新年，除3節關懷活動外，六輕亦持續辦理急難救助、獎助學金、老人送餐、學童愛心營養早餐及午餐補助等公益活動，未來更將多方面回饋鄉親，持續守護地方、共存共榮。

(中時 )