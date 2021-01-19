繼桃園縣議員王浩宇被罷免後，台灣基進黨立委陳柏惟也被點名是下一個，對此陳柏惟下午被訪問時表示，若選區選民點名罷免他，他表示「尊重」，畢竟人沒有100分的，民主投票也沒有百分百通過的，我用健康的心態，針對問政、針對政治內容的工作，若有做不好的地方，可以被檢討、被反應。

陳柏惟強調，若選區有二個立委來服務，對地方也不是什麼壞事，也感謝對手，在這過程中沒介入，人沒有一百分，有人喜歡、也有人討厭，對他來說這都很正常。

一年來對於給自己打幾分？陳柏惟表示，若以投票率來說，我在去年1月11日是51分，現在應該有53分到55分，當然政治人物沒有一百分，防疫做得這麼好，還是被罵得很慘，如陳時中部長滿意度也只有五、六成，沒有一百分啦，但先從51分升到53分也不錯。

另有前立委孫大千在臉書說，罷免陳柏惟是因為他表現很遜，而不是很台。陳柏惟表示，他是誰？畫家嗎？我不認識，一些瑣瑣碎碎的事、小人物出來說話，我就要回應，我很累。

(中時 )