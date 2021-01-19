元大投信因基金經理人的關係戶「薛丁格的貓網絡有限公司」被金管會開罰！金管會證期局19日公布一項裁罰，前元大多多基金經理人吳員的關係戶－薛丁格的貓網絡有限公司，在2019年7月至11月期間，有多次同日買賣與該基金相同股票之情事，吳員自陳有與薛丁格公司人員討論股票投資而可能提及產業龍頭個股，造成消息洩漏予他人之疑慮，其行為核已違反投信人員管理規則，因而開罰60萬元。

除了開罰60萬元之外，金管會也處元大投信予以糾正、並命令元大投信停止前基金經理人吳員一年業務之執行，停止業務執行期間自2021年2月15日至2022年2月14日止。

金管會指出，證券投資信託事業的「負責人、部門主管、分支機構經理人、其他業務人員或受僱人」，除法令另有規定外，不得有下列行為：一、以職務上所知悉之消息洩漏予他人或從事有價證券及其相關商品買賣之交易活動。」且若有違反法或其他有關法令之行為，足以影響業務之正常執行者，主管機關除得隨時命令該事業停止其一年以下執行業務或解除其職務外，並得視情節輕重，對該事業為前條所定之處分。

金管會指出，違反該法者可處新臺幣60萬元以上300萬元以下罰鍰。

(工商 )