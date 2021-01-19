部立桃園醫院爆發群聚感染，院內醫護染疫人數已達9人，對此長庚兒科急診科醫師吳昌騰也在臉書呼籲別掉以輕心，更舉出大陸瀋陽一名院內染疫的「超級傳播者」案例，不但陰轉陽，更是靠一個寶特瓶將病毒傳給30個人。

吳昌騰在臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》PO文呼籲「所有人都安全之前，沒有人是安全的」，若有「我沒那麼容易被傳染」的心態，那事情就大條了。

吳昌騰舉出大陸瀋陽一名67歲女性疫調，這名尹姓婦人去年11月29日自南韓返陸，第一次篩檢為陰性，14天隔離期結束後二篩一樣是陰性，但9天候，也就是12月22日開始發燒，就診後隔天篩檢為陽性，成為確診者。

吳昌騰指出，根據大陸相關部門公布的足跡，尹女在瀋陽某醫院急診室陪同孫女候診時，把一個寶特瓶丟到垃圾桶，清潔人員事後將寶特瓶從垃圾桶取出，放到清潔專用的工作車內，接著清潔人員推著車子前往另一位張姓病患入住的13樓神經內科病房，結果病毒就這樣殘留在病房牆壁、病房外與房門把手。

負責輪班照護張姓病患的護理師摸過把手後，染上病毒，就在護理師置換點滴時，張姓病患因此確診，張姓病患確診後，又再傳染給自己二女兒，病毒就這樣從最初的寶特瓶擴散至院內，接著更擴散到瀋陽市區，導致有30個人因此確診。

吳昌騰文末表示，這份大陸官方的疫調，不論相信與否，面對病毒真的別掉以輕心，因為病毒藏在細節裡，防護絕對要做好做滿，勤洗手戴口罩非常重要，他也再次強調「在所有人都安全之前，沒有人是安全的，千萬別掉以輕心」。

(中時新聞網)