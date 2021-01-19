澳洲政府日前與北京當局交惡，主要是澳洲政府追究新冠疫情來源，導致大陸禁止進口澳洲煤炭、鐵礦石等產品，由於澳洲經濟相當依賴大陸，讓該國貿易出口額急墜。如今，澳洲又針對美國的大型科技公司提出法案，要求臉書、Google等數位平台，要付費給媒體，讓美國政府強烈要求撤回法案。

澳洲去年通過法案，要求科技巨頭要對澳洲媒體支付新聞內容的費用，成為全球首個國家替媒體索討上架新聞費用，然而，這卻招致美國政府不滿，並稱該法案會影響消費者與公司營運，並造成長期負面影響。

綜合外媒報導，美國貿易代表署（USTR）指出，美國政府相當關注該法案，這影響快速發展的科技產業當中的數位平台競爭地位，這顯然是傷害2家美國企業，導致市場出現有害情況。文件提到，美國、澳洲的企業以及澳洲的消費者，都可能產生負面影響，該法案的強制性行為在利益根本失衡，澳洲政府必須在意的是新聞製作成本，而不是要求科技公司支付上架新聞的費用。

USTR表示，該法案可能把外國媒體排除在付費對象之外，明顯是引起外界對於澳洲貿易保護的問題，呼籲澳洲撤回法案，進行更多研究，在必要時推動自動行為準則。

澳洲政府推出該法案，受到當地媒體組織廣泛支持，臉書與Google認為該法案相當不合理，並揚言替媒體在這些平台上架新聞，預計本周五將於澳洲國會審理。

不過，這些社群平台的壟斷問題卻在近期川粉大鬧美國國會山莊後炸開，包括臉書與其底下的Wahtapp以及推特都遭到大批用戶刪除帳號，並轉往Signal、Telegram等更具開放性的社群平台。

至於科技巨頭本身，去年遭以民主黨主導的美國眾議院司法委員會反壟斷小組，提出一份近450頁、針對美國4大科技巨頭包括蘋果、臉書、亞馬遜以及Google對壟斷市場行為與影響，美國司法部更點名Google 母公司 Alphabet 壟斷市場，美國司法部對其提出訴訟，美國有38個州政府則是對於臉書提告。此外歐盟也對於亞馬遜等業者提出反壟斷訴訟，顯示各國意識到這些公司擁有過大權力，將對自由市場完全競爭條件帶來影響。

(中時新聞網)