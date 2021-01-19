漫畫家蕭言中以扭轉童話人物的單幅漫畫《童話短路》系列故事為人所知。但他其實也曾跨足舞台劇領域，參與已故劇場大師李國修創辦屏風表演班歷程，與屏風表演班演員十分交好。一群演員如鍾欣凌、郭子乾等人，也因聽聞蕭言中近年被診斷患癌末期，日前再次聚首，演出揉合蕭言中人生故事及漫畫角色的舞台劇《童話秀逗秀》，紀念美好情誼。

發起演出主意的是《童話秀逗秀》編導陳柏澄。去年在表演班定期聚會中，蕭言中曾一度感嘆，現只能不停等待化療日程，人生無趣。為鼓舞他，眾演員和他約定，希望他要好好的治病，來年會演出屬於他的一場漫畫秀。《童話秀逗秀》正因此誕生。

陳柏澄表示，當時發起這部戲，不少人問他「為何蕭言中的故事，值得你大張旗鼓來做戲？」他認為，自己不能背棄承諾，且舞台劇表面上說的是蕭言中的人生，但其實何嘗不是每個人的故事，「戲裡，他可能是素描課受挫敗，戲外，我可能是數學課受挫。人生虛幻舞台，不就和表演舞台一樣？」

《童話秀逗秀》中，可看見蕭言中從小到大的漫畫啟蒙路，生命中重要的人如寡言不說愛的父親、死黨陳昇、帶領他認識劇場的李國修，都一一出現在劇中。戲裡也可得知鮮少人知的歷史，如屏風表演班本是叫做毛豆表演班。只因後來經團員討論才改名。而屏風表演班的LOGO，也是出自蕭言中手筆。

戲裡不乏可以看到蕭言中筆下童話角色，如堵水壩的小男孩、望子成龍心切的岳飛母親、賣毒蘋果的壞巫婆，皆從紙上躍然舞台，並不時成為主人翁心中對話的對象。陳柏澄表示，蕭言中《童話短路》作品很多，要找尋和他的生命故事相關聯的角色，是改編最為困難的一點。

(中時 )