2014年太陽花學運中，促轉會主委楊翠的兒子魏揚等8人，二審依煽惑他人犯罪等罪各判刑2至4月不等，但最高法院18日審結，創設「公民不服從」的抵抗權，撤銷有罪判決發回台灣高等法院更審。不過，根據一份最新網路民調顯示，絕大多數網友並不認同這項判決結果。

入口網站《YAHOO》以「太陽花占立法院沒事，最高法院撤銷魏揚有罪判決，你認不認同？」為題，進行網路投票，投票時間為1月19日至24日，截至晚間9點為止，已有1000多名網友參與投票，結果顯示，認同該判決的有57票，不認同該判決的則高達1588票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

認同該判決，並同意法官對公民不服從的解釋的網友表示，「當然認同啊，這樣以後大家都可以用同理由攻佔立法院行政院」、「他們幫民進黨打江山啦，如今法院上下護航，也不過投桃報李，剛好而已」、「認同啊 民主國家追究人民責任 專制獨裁國家才要追究政府責任 這說明目前中華民國是專制獨裁國家」。

不認同該判決，且認為判決缺乏法源依據的網友則指出，「那要法律做什麼。也可以撤了啊」、「用目的來合法化手段，法律教科書可以丟垃圾桶了，那非法竊聽無法作為呈堂證供是不是也要推翻了？」、「還記得美國川粉攻佔美國國會嗎？直接槍殺！台灣攻佔國會？無罪加九萬」。

(中時新聞網)