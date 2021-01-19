王登鈺致敬台灣前輩美術家郭雪湖的〈南街殷賑〉。（大塊文化提供）

日本當代藝術家奈良美智，日前因感念台灣捐贈口罩，促成今年3月將於首度在台灣舉辦特展的機緣。昨（18）晚他於推特上連發兩則推文，分享由台灣漫畫家王登鈺創作的《秘密耳語》，讚美作品外。也意外讓奈良美智來自國際的廣大粉絲認識台漫。更有國外網友留言表示，自己已下單電子書。

奈良美智注意到《秘密耳語》的契機，源自一個專門蒐羅怪獸題材的推特帳號。他轉發該帳號介紹《秘密耳語》的圖片，細心的從中發現有一幅漫畫畫面，是王登鈺致敬台灣前輩美術家郭雪湖的〈南街殷賑〉，認為王登鈺畫風，帶有日本漫畫大師拓殖義春的色彩。

《秘密耳語》出版社大塊文化副總編輯林怡君表示，奈良美智轉貼後有許多有趣留言，令人訝異的是，光憑網路釋出的作品圖，不少人就能爬梳出王登鈺的創作養分及閱讀軌跡，「台灣五六年級生的養分，許多來自日本動漫。王登鈺也是，《秘密耳語》創作起點是來自《原子小金剛》概念翻轉，但又不是致敬作。故事精神包含威權體制、政治壓迫，這是很台灣的。」

漫畫《秘密耳語》源自於王登鈺於2003年撰寫的小說。描繪一位永遠不會長大的機器人小男孩，鎮日打敗怪獸，解決國家危機之餘，也忙著思考「我是誰」的故事。林怡君表示，《秘密耳語》未來將有動畫電影相關計畫，但因資金而卡關，滿希望未來有機會，能讓日本讀者看到這部作品及動畫，相信一定會很有意思。

(中時 )