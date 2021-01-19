疫情暴衝導致防疫旅館供不應求，許多台商回台訂不到房，只能讓家人住一般旅館，自己回家隔離，對此，北市府觀傳局19日指出，北市防疫旅館自12月起至今增加13家，目前總房間數已接近6900間，除公佈增加旅館的詳細資訊，更希望可以讓民眾安心入住。

觀傳局指出，新增的13家防疫旅館有12月7日上線的「六福居」，共有房間數49間，每晚房價為新臺幣4500元至5500元；也在12月7日上線路徒PLUS行旅，共有房間數101間，每晚房價為新臺幣2800元至6200元；另外在10日上線的盤古捷旅，則有房間數50間，每晚房價為新臺幣3800元至4900元。

此外，14日上線的陽光士林珮柏旅館，房間數53間，每晚房價為新臺幣3500元至6500元；21日上線的承攜行旅台北大稻埕，擁有房間數24間，每晚房價為新臺幣3000元；25日上線的大湖旅館，共計房間數148間，每晚房價為新臺幣2300元至5000元。

另外，今年1月4日上線的寶格利時尚旅館，共計房間數46間，每晚房價為新臺幣3480元至3880元；8日上線的豪城大飯店復興店，房間數50間，每晚房價為新臺幣4500元至5000元；9日上線的新仕商務旅店，共有房間數44間，每晚房價為新臺幣2600元至4500元；15日上線的群來商務旅館，擁有房間數31間，每晚房價為新臺幣2000元至3300元。

其他還有，16日上線的旅樂序精品旅館三館，擁有房間數42間，每晚房價為新臺幣3180元至3580元；18日上線的和昌商務旅館台北西門館，擁有房間數16間，每晚房價為新臺幣1900元至2400元；同樣18日上線的皇后旅社，房間數17間，每晚房價為新臺幣2,600元至3,600元，且以上旅館價格皆已含稅、含三餐。

觀傳局指出，這些防疫旅館都已經過市府相關單位審核通過，凡旅客接待、餐飲服務、垃圾清運等均須符合SOP，另為避免旅客與旅館人員接觸，旅館皆有提供LINE好友以便聯繫付款、送餐(任何飲食需求、美食代購)、關懷等事宜，並強調目前共成立101家防疫旅館，總房間數6887間，後續將持續與民間旅館業者通力合作，提供境檢疫旅客安心居住的空間。

(中時 )