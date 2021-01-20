美國總統當選人拜登明天就職，他上任首日將公布改弦易轍的移民法案，希望提供管道讓滯美的1100萬非法移民有機會於8年間歸化為公民，徹底顛覆川普執政時期嚴苛的移民政策。

據美聯社報導，歷經川普（Donald Trump）主政4年期間的限制移民政策與大規模遣返行動後，這部法案將兌現拜登（Joe Biden）的重大競選承諾，此事對拉丁裔選民與其他移民社群非常重要。

對於近年來沒有任何合法身分的滯美移民，拜登的法案給予他們最便捷取得公民資格的管道，不過法案並未包含共和黨人關注的強化邊境安全措施，而民主黨與共和黨在國會的席次差距有限，屆時法案能否過關仍有變數。

熟悉法案的不具名消息人士指出，預計這部法案內容有數百頁，將在拜登20日宣誓就任後提出。

根據這項法案，截至今年元旦居住在美國的非法移民，若通過背景調查、繳稅與合乎其他基本要求，將獲得管道可在5年後取得臨時合法居留資格或是綠卡。之後若是他們決定取得公民資格，3年後即可歸化。

對於若干移民而言，取得身分的流程會更迅速，像是所謂的「追夢人」（Dreamers），也就是孩提時非法抵美如今長大成人的青年，還有農業勞工與具備「臨時保護身分」（Temporary Protected Status, TPS）的民眾，若他們有工作、在學或符合其他的要求，將可更快取得綠卡。

(中央社)