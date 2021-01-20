台裔日籍參議員蓮舫昨天將日本首相菅義偉在國會上要發表的施政方針演說部分內容事先上傳推特（twitter），引起執政黨自民黨及網友反彈，她所屬的立憲民主黨為此致歉。

日本204屆例行國會昨天召開，昨天下午菅義偉在眾參議院兩院大會上發表施政方針演說。但昨天上午，最大在野黨立憲民主黨的代表代行（代理黨魁）蓮舫上午就將菅義偉施政方針演說部分內容上傳推特。

日本產經新聞報導，昨天上午蓮舫把菅義偉演說的原稿照片上傳推特，還留言寫道：「今天下午，菅總理（首相）將唸這原稿，他講的話會有多用心呢？」

蓮舫此舉形同在菅義偉演說前就將講稿公諸於世，引起執政黨自民黨的反彈。

蓮舫推文解釋說：「有向內閣總務官室確認過，要怎麼處理（演說內容），並無特別限制。」

不過，昨天參議院運作委員會理事會上，蓮舫所屬的立民黨被要求致歉，並被要求刪除上傳推特的圖文。最後，立民黨的議院運作委員會首席理事吉川沙織致歉說：「發生這種事，深感抱歉。」

日刊體育報報導，首相在國會上的演說內容會事先發給國會議員等相關人士，但通常內容是在首相開始演說後才能對外公布。

蓮舫昨晚8時許在推特上傳立民黨代表（黨魁）枝野幸男的錄影談話影片，同時她留言寫著：「今天國會開議了。有錯就改正，會持續提案。」但之後她把「有錯就改正」這句話刪除。

(中央社)