世界衛生組織執行委員會(EB)昨(18)日起以全視訊會議方式舉行。外交部表示，在全球聚焦防疫之際，為避免干擾專業議題的討論及遭泛政治化的誤解，我方經審慎評估後已決定不在該場合推動我參與WHO的提案。對於外交部該決定，網友相當不滿，怒轟民進黨根本就是在為自己的無能找藉口。

世界衛生組織(WHO)第148屆執行委員會(EB)訂於1月18日至26日舉行。外交部發言人歐江安表示，外交部將推動參與WHO列為全年常態辦理的重要工作，每年綜合考量國際與國內等因素，在EB及WHA等不同場域，分別以最恰當的方式進行推案。

歐江安表示，在全球聚焦防疫及抗疫之際，為避免干擾對會中專業議題的討論，以及我WHO推案遭泛政治化的誤解，我方經審慎評估後決定不在討論技術性議題的EB提案，惟仍將密切關注EB的相關專業討論，同時也將繼續積極以各種方式貢獻國際防疫，厚植國際友我力量。

外交部的說法，引發網友反彈，怒轟「縮了？外交地位呢？」「是不是太危險了」、「說好的國際地位勒」、「怎麼不推，又太危險嗎？哪次不危險？」「強吃萊豬不就是要國際空間？現在外交部卻縮了」、「自我矮化嘛!民進黨快出來罵爆啊，啊，民進黨說的？那沒事」、「太感動了，台灣人吃了萊豬還主動放棄國際地位」、「都是掩飾自己無能的藉口啦」。

(中時新聞網)