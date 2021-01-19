黃舒駿去年底飛往上海工作，30年老友任賢齊近日也前往當地，防疫隔離期滿後兩人相約聚會，回想一路走來不容易，兩人十分珍惜每次工作機會，也因之前已簽合約必須飛往上海，黃舒駿與任賢齊努力對抗疫情的動力都來自於家庭。黃舒駿笑說：「小齊結婚比我早、小孩比我的大，在養育小孩、家庭生活上他算是我的前輩。」

黃舒駿與妻子Sophia結婚9年，育有8歲兒子Sean，去年4月女兒Sheena誕生後，他先回台與家人團聚，之後8月飛上海工作，數月來他難忍思念之苦，老婆日前決定帶著二個孩子飛往上海團聚，一家人預計在當地過農曆年，「幸好老婆小孩都在身邊，這是我很幸運的地方」。黃舒駿每天看著小女兒的笑容，為女兒換尿布、餵奶，還有老婆及兒子生活點滴，都是他精神上最大的寄託。

任賢齊近日飛往上海，進行疫情爆發以來、他個人的第五次防疫隔離，繼之前下廚、練書法字，幽默的小齊這次趁隔離期間練起特技、耍拋柑橘，還親自彩繪行李箱，自嘲「隔離這麼多次是否可以拿冠軍嗎」？據了解，他接下來將參與在澳門舉辦的騰訊娛樂音樂盛典，結束後返回香港與家人團聚過年。

(中時 )