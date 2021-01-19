莫文蔚以廣東歌〈呼吸有害〉橫掃香港四大頒獎典禮。（索尼提供）

莫文蔚以暌違10年的廣東歌〈呼吸有害〉，橫掃香港四大頒獎典禮，獲得大滿貫的好成績，日前在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》拿下「勁歌金曲金獎」，Karen開心表示：「可以拿到這個獎我好興奮，它不僅是代表〈呼吸有害〉這一首歌的成績，對我來講這個獎是象徵我二十幾年來付出的每一點滴的努力，和大家給我的愛，都在這個獎裡面。」透露一直都有想要出廣東歌的計畫，而且新的作品已經錄製完成，今年上半年一定會有新作品與大家見面，也希望疫情盡快過去，讓「絕色」世界巡迴演唱會能順利在香港紅館舉行。

〈呼吸有害〉是莫文蔚在《寶貝》專輯後，相隔10年才推出的廣東歌曲，歌名恰巧呼應了2020年因為新冠疫情，受到重大打擊的全球人民心聲，莫文蔚在獲獎後表示：「〈呼吸有害〉剛好在今年這個情況下誕生，我每次聽到這首歌都會有好多畫面，真的是天時地利人和，讓這首歌傳遞的情感與突如其來的世界環境相投，引起大家的共鳴。」同時她也認為疫情改變了生活方式，但卻藉此可以停下來，吸收靈感，感應身邊事物，才能創作更多有感覺的作品。

因為疫情，莫文蔚去年有10個月的時間都待在英國，和老公、家人相處，度過難得的家庭相聚時光。日前回到香港結束隔離，迅速投入工作中，推出「莫文蔚看看世界巡迴演唱會」DVD、舉辦線上音樂會，近日憑著去年紅遍全港的〈呼吸有害〉陸續拿下《香港新城勁爆頒獎禮》「年度歌手」獎、《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「至尊歌曲大獎」、香港電台《第43屆十大中文金曲》「全球華人至尊金曲獎」及最新獲得的《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》「勁歌金曲金獎」，絕佳成績讓她興奮說：「不可思議！」感謝一路支持她的歌迷和媽媽。

(中時 )