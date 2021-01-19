新北市板橋區日前有位熱心民眾至海山警分局江翠派出所報案，向員警表示剛才經過致理科技大學附近的公車站時，遇到一位疑似迷路的虛弱老人向她問路，她發現該名老人的下巴有擦、挫傷，脖子上還有疑似被繩子勒過的痕跡，對答有點語無倫次，因擔心該迷失老人是否在家中有遭到其家人之不當的對待與照顧，於是趕緊將他帶至江翠派出所請求協助。

江翠所警員葉證期受理後，協助查證該迷失老人之身分，發現該老人幾天前才由板橋分局發布為緊急協尋失蹤人口，另註記有生命身體危險之可能；起初詢問他離家出走之原因時，迷失老人皆不願意透露告知警員，後經警員葉證期耐心的與他聊天談心後，才使老翁卸下心防，將自己個人不願傾訴的內容一一說出口。老翁表示近期情緒較不穩定，萌生了輕生念頭，身上的傷勢是因為想拿繩子試圖上吊自殺最後不慎跌倒才生成的，員警聽到原因後趕緊聯繫119救護人員至所協助，並且通知老翁家屬。

老翁的妻子趕到派出所，看到先生安然無恙後，非常感謝警方及熱心民眾的協助，她向員警表示，知道先生情緒這陣子不穩定，很擔心一個人流浪在外會有想不開的念頭，也很害怕再也看不到先生。警消人員現場評估老人傷勢與身心狀況後認為符合強制送醫治療的要件，後續由妻子陪同送醫至署北醫院接受治療。

分局長林温柔也呼籲，輕生並不能解決問題，民眾應珍惜生命，並關心自己及周邊親友的情緒困擾，如發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓；可撥打安心專線1925、生命線協談專線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安度難關。

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自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

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(中時 )