化學兵群官兵針對轉院病患搭乘的車輛進行消毒作業。（軍聞社提供)

化學兵群官兵任務前相互檢查。（軍聞社提供)

化學兵群官兵任務前相互檢查。（軍聞社提供)

任務結束後進行消毒作業。（軍聞社提供)

任務結束後進行裝具脫除。（軍聞社提供)

國防部官員表示，配合政府防疫政策，陸軍33化學兵群今日派遣化學兵部隊前往衛生福利部桃園醫院進行消毒作業，透過高規格的防疫作為，將染疫風險降至最低。

陸軍33化學兵群下午出動3.5噸載重車1輛、氣霧式消毒機4具、手持式噴瓶3具等裝備，抵達醫院後，在指揮官龔上校的帶領下，針對院內轉院的病患手部可能接觸的隨身物品及轉院車輛實施消毒，保障國人安全。

在人員完成任務後，33化學兵群官兵也分組進行人員消毒作業，包括人員頭部、手部及衣物，以確保防疫工作滴水不漏。

(中時 )