炙烤黑鮪魚大肚（一貫）。（黃采薇攝）

親子生鮭魚壽司。（黃采薇攝）

鮭魚卵鮑魚奢華（三貫）。（黃采薇攝）

豪華三鮮（干貝-鮭魚-赤蝦）。（黃采薇攝）

炙烤玫瑰岩鹽大生鮮蝦（一貫）。（黃采薇攝）

藏壽司首度推出限期7日的「鮪鮭雙享祭」，從1月22日至28日、限時7天，其中有鮪魚派饕客首推的帝王級「熟成黑鮪魚大肚」與「炙烤黑鮪魚大肚」，還有鮭魚控的夢幻組合「鮭魚卵鮑魚奢華三貫 」、「豪華三鮮」等多道期間限定料理。

藏壽司表示，自2014 年進軍台灣市場以來，持續觀察台灣人的喜好，發現消費者對於鮪魚、鮭魚的喜愛，藏壽司決定首度推出「鮪鮭雙享祭」，其中鮪魚系列壽司，以被譽為夢幻逸品的「黑鮪魚大肚」為首，推出「熟成黑鮪魚大肚」，豐富的油花及入口即化極美味，而香郁誘人的「炙烤黑鮪魚大肚」，則是將大肚略為炙烤後，帶出淡淡香氣，讓吮指美味更上層樓。

此次也推出多款鮭魚系列壽司，包含「鮭魚卵鮑魚奢華三貫 」將鮑魚、小貝柱、海膽、大粒鮭魚卵將所有美味齊聚一堂，打造視覺與味覺的雙重饗宴；高人氣的「豪華三鮮」更把北海道大帆立貝、鮭魚、赤蝦奢華的盛入一盤，一次享受三重滿足；還有，經典的「親子生鮭魚壽司」則是結合了Q彈爆漿的鮭魚卵與鮮美鮭魚。

藏壽司也推出多樣化的料理，包含「蒜香洋蔥牛肉壽司」鮮嫩的美味搭配大量的蒜片，讓人食指大動；而香濃的「炙烤起司扇貝」與滑嫩順口的「帆立貝蝦仁茶碗蒸」更是不能錯過。

(中時 )