農曆春節即將來臨，不少人都會趁此機會「除舊迎新」，希望可以擺脫前一年的壞運氣，成為今年的幸運寵兒。搜狐網的命理專欄最近就發文點名3個生肖，在農曆新年就會被福神欽點，在接下來的一年中不僅財富滾滾來，桃花也會朵朵開！

1. 生肖雞

屬雞的人在2020年經歷了不少的苦，就這樣沉寂了一年的時間，如今農曆春節即將來臨，屬雞人揚眉吐氣的時機也終於到來，不僅財運事業運非常順利，就連桃花也是一朵接一朵開，愛情事業都可以有豐盛的收穫。

2. 生肖鼠

屬鼠的人本來就很有隨機應變的能力，不過2020年卻無法大展身手，遭受不少的難題，而到了農曆春節，屬鼠人的福氣終於降臨，在事業方面會有貴人相助，能夠一展鴻圖、賺得大把錢財，感情運也會變得十分順遂。

3. 生肖牛

屬牛的人在今年農曆春節那段期間似乎還是無法擺脫衰運纏身，但只要一過完春節，屬牛人就將迎來新的運氣，各種事情都能夠順心如意，運勢非常順遂，財運和桃花也都十分旺盛，讓別人看了都相當羨慕。

(中時新聞網)