距離農曆過年不到一個月，大家都希望在這段期間能夠平安度過，安心過年，但天不從人願，生活中往往有各種不同的壓力會疊加在身上，星座專家唐綺陽老師分享，在1、2月星象疊加，會讓大家越來越忙，尤其人際關係相關的事情將帶來壓力。其中巨蟹座、天蠍座、雙魚座這段時間一定要小心說話，不要得罪他人，否則可能會讓貴人黑化成小人，成為近期的阻礙。

▍水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

這段期間水象星座可能犯小人，或成為別人的小人，同時會有很大的工作量，而且這些忙碌都是自找的，是自己想要忙的事情，像是創業、搬家等。家人、另一半、合夥人可能帶給你困擾，因此最近很容易心煩，過年前越來越煩，所以水象星座以外的星座千萬不要來招惹，水象星座這段期間可說是瀕臨崩潰邊緣，別成為他情緒的最後一根稻草。水象星座與人相處常常憑感覺，但是最近一定要妥善做好社交，2月前千萬不要得罪人，如果惹到別人，貴人就變小人，成為你最大的阻礙。

▍火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座會遇到人際關係的壓力，牡羊座壓力來源是三教九流的朋友，獅子座壓力來源是在乎的人和合作對象，射手座壓力來源是同學、朋友、兄弟姊妹。常常和對方表示自己忙碌、不方便幫忙，但還是會被強求；或是想要合作或邀約，卻有很多門檻，讓你卻步；他人的邀約不要輕易答應，很容易時間相撞。這段時間人際關係有很多困擾的地方，事情很多還需要花很多心力應付身邊的人。另外還會有錢財困擾，工作、生活都有非常多突然需要花錢的地方，或是你因為壓力而衝動消費。如果感到辛苦，可以從從朋友中找到貴人，火象星座在這段時間人氣很旺，登高一呼就能找到夥伴。

▍風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座這段時間的壓力是好的，會有機會把你拱成話題人物，如果你是低調的人會覺得不舒服，對於高調的人而言就是助力，這段時間不被討論都很難，無論優點、缺點都會被放大，個人評價開始兩極化，所以風象星座要積極展現自己的優點，別讓他人幫你貼標籤，受矚目時請展現自己好的一面，或是展現才華、造型，幫自己貼好標籤，給人留下好印象。理性對風象星座而言很重要，但風象星座近期會有失去理智的時候，例如可能酒後吐真言，說出不該說的話，因此要盡量避免將自己處於容易失控的狀況中。

▍土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

壓力疊加在土象星座的事業宮位，這段時間的責任義務特別多，有很多事情要忙，而且非你不可，幸好這些事情都是自己想做的。土象星座攬了很多工作在身上，擁有多重身分，事業有成，享受光環和成績，但相對的也有很大的壓力，職場上的優點、缺點都被放大。此時容易獲得名聲、地位，要找到對的地方讓自己落腳，已經找到方向的人就要往前衝，有機會成為這個行業不可或缺的角色，能夠打響自己的名號，土象星座若想要翻轉命運，這段日子一定要好好表現。

(中時新聞網)