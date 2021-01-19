今又2架共機進入我西南空域 21:202021/01/19 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8電偵機。空軍提供。 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8電偵機、1架運8遠干機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 醫院群聚感染增至2醫3護 一個共事1小時 一個僅接觸10分鐘即感染 結束近兩年禁飛令 加拿大允波音737 MAX復飛 (中時 ) #共機 #空軍 #2架 #進入 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電奧運技能競賽登場 巡檢無人機隊今年增購至50台 18:072021/01/19 財經 加速人才培育 無人機操作證資格將簡化 15:402021/01/19 財經 鄭爽陷黑化棄養代孕2娃 代言照慘被下架 告舊愛討欠款拒調解 13:302021/01/19 娛樂 全聯春節福袋首見雙頭獎 1次抽保時捷和特斯拉 15:322021/01/19 生活 羅智強昨設「割萊委空軍司令部」 臉書粉專今破8萬 13:292021/01/19 政治 跌倒姊傳奇2／親簽也賴偽造！濫訴婦亂告一通 纏訟多年2社工身心俱疲 08:112021/01/19 社會 1／20～2／3大寒運勢分析 專家點名這星座旺到爆 16:452021/01/19 運勢 《國際產業》撐不下去了 西JR考慮第2波人力精簡 14:492021/01/19 財經 勞動部祭補助 青銀共創最長3年免利率 16:242021/01/19 生活 提升競爭力！軸承組件大廠投資中科 搶進高階工具機供應鏈 10:132021/01/19 寶島 指揮中心稱兩天內轉院220人 記者直擊未見車流 20:452021/01/19 生活 政治熱門新聞 不是韓國瑜 國民黨這強棒選桃園 媒體人：鄭文燦未來恐GG了 - 政治 【台美新局】拜登核心幕僚一句話 戳破蔡政府大內宣 網諷：尷尬了 - 政治 王浩宇被蘇貞昌做掉了？媒體人曝玄機 宅神爆高雄內幕 - 政治 3Q陳柏惟嗆宅神後 林佳新怒爆猛料：我本來不想講 - 政治 【政新鮮】賴清德批「開除說」不當 楊志良諷「不是笨蛋就是混蛋」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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