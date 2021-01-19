大家滿口袋的信用卡經常有沒有用完的紅利點數，滙豐（台灣）商業銀行今（19）日全新推出滙豐「匯鑽卡」，五大優惠當中，最特別是持卡人能和同為持卡人的親朋好友，自由互轉的便利機制，銀行還會提供翻倍的點數作為回饋。當然，要參與這樣的好康，不只要有滙豐銀行的信用卡，還要是雙方都是滙豐銀行的客戶！

配合滙豐「匯鑽卡」全新上市，同時推出「點數移轉機制」，滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉指出，可以適用於廣受歡迎的現金回饋御璽卡、旅人無限卡、旅人御璽卡、旅人輕旅卡，由於現金回饋信用卡一直是市場上最受持卡人歡迎的產品之一，因此持卡人在使用新機制，記得「現金回饋併現金回饋」，「點數回饋併點數回饋」，就能輕鬆自由轉換。

滙豐銀主管表示，「點數移轉機制」有簡單3步驟，就能輕鬆完成點數移轉，一是正卡持卡人登入兌換平台，第二步，選擇轉贈點數，輸入收點人的卡號以及轉贈數量，通常以1,000 點為單位，而贈點人將被收取100 點作業處理費用，第三步就立即完成點數轉贈，達陣分享回饋點數。

葉清玉指出，全新「匯鑽卡」完全是跟著疫情改變消費行為而設計，如網購熱潮、外送平台，以及行動支付，使用指定通路刷卡有3％的現金回饋。

(工商 )