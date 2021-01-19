勤業眾信再度捲入KY公司的假帳風波，繼上市的康友-KY掏空案，淘帝-KY也爆發疑似掏空人民幣3億元、作假帳與內線交易事件；台北地檢署搜索之外，也約談了勤業眾信會計師施景彬、江明南等，勤業眾信今日發聲明表示，已與淘帝終止委任。

檢調調查發現，淘帝董事長周訓財、總經理周志鴻、前財務長王冠華、董事李宗儒等人涉嫌於2019年9月30日，佯以淘帝要購買人民幣3億多元的興銀所發行的基金商品，卻向投資隱匿實情，製作不實資產負債表。疑似知情的會計師施景彬等人配合，出具虛偽不實意見，後來因為興銀基金揭露的基金總額單位及單一投資者持有基金的20％比例不符。

去年9月至11月，淘帝分2次贖回人民幣各1.5億元，結款項匯回後，周訓財即將台籍全體董事全部辭退，僅留下非台籍的董事，並召開董事會，決議將人民幣3億元購買由周訓財實際控制的大陸口罩公司生產設備。

勤業眾信發聲明僅表示，在完成淘帝公司2020年第一季財務報表核閱後，已於2020年6月24日與該公司終止委任。

勤業眾信強調，未來在司法偵查程序中，除積極配合調查外，並將主張應有的權益。相信檢調機關必能秉持勿枉勿縱精神，查明證據釐清真相，以維護信譽。

(中時 )