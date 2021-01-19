松本潤。（摘自NHK官方推特）

日本NHK電視台19日公布，松本潤將主演2023年大河劇《家康怎麼辦》（暫譯），該劇為大河劇第62部作品，是松本首次演出大河劇，故事描寫歴史名人、江戶幕府的創建者德川家康生涯，《信用詐欺師JP》系列、《ALWAYS 三丁目的夕陽》系列劇作家古澤良太擔任編劇，也將是古澤首次擔任大河劇編劇。

松本潤在NHK官方SNS影片中發表感想，他表示：「最初聽到邀演嚇了一跳，大河劇邀我演出？而且演德川家康？編劇還是我最喜歡的古澤良太！！」接連三段震撼。他所屬男團「嵐」去年底停止活動，他透露：「去年11月我得知這件獲邀演，不過那時自己希望先能好好走完『嵐』2020年這段路，所以請電視台給了我考慮的時間。」

「單純而不太靠譜的王子」

他表示進入2021年後「我從『嵐』這艘船上先下船，展開新的冒險，對我來說從未有這麼大的挑戰。」他認為古澤良太所描繪出一個嶄新的德川家康形象，盼能一同創造出前所未有的德川家康角色，呈現這樣一個平定亂世歷史人物。」

編劇古澤良太對如何描寫德川家康生涯時，提出「人生之中，接連遇到被迫面對『怎麼辦？』且沒有正確答案時的抉擇」作為全劇基調，將呈現出德川家康驚心動魄與節奏快速、不斷面對「怎麼辦？」的波瀾一生。而古澤盛讚松本潤「同時擁有明星氣勢與親和力，與我想描繪的『單純而不太靠譜的王子』形象完全一致」。

東照宮神社發文「！！！！！！！」

松本表示聽到演出邀約嚇一跳，而主祭神為德川家康的靜岡縣久能山東照宮神社顯然也嚇了一跳，在神社的官方推特發文「！！！！！！！」

德川家康晚年居住於駿河，1616年逝世後，其子德川秀忠遵循遺言將德川家康葬於久能山，並建造神社祭拜，而之後遷葬至日光東照宮。戲尚有兩年才上演，卻已成「聖地」。

(中時 )