南韓實力派女演員兼前拳擊手李施昤，剛出道時因拍攝節目《我們結婚了》，和男團神話成員前進相戀，儘管戀情僅維持半年但仍受到關注，後來把工作重心放到戲劇上，甚至為戲挑戰拳擊圈，相當敬業；近期李施昤因電視劇《Sweet Home》積極健身外，還特地出演實境節目《全知干預視角》，曝光她嫁給企業家先生後住的9千萬豪宅，讓現場來賓也都看傻眼。

38歲女演員李施昤近期主演影音平台Netflix原創電視劇《Sweet Home》，讓先前大多只能飾演女二或配角的她，終於受到觀眾注意，為了電視劇更積極健身，還接受求生訓練，只求完美詮釋角色需要的畫面；該劇播出後，在全球各地都掀起討論，更成為多個國家的冠軍節目，甚至打入韓劇沙漠沙烏地阿拉伯、土耳其等地，成績相當亮眼。

李施昤特地出演實境節目《全知干預視角》，曝光她嫁給企業家先生後住的9千萬豪宅，讓現場來賓也都看傻眼。(圖/ 摘自節目《全知干預視角》)

其實從李施昤平時在IG的貼文，也能多少看到家裡的擺設。(圖/ 摘自李施昤IG)

李施昤為了電視劇也積極上節目宣傳，日前受邀MBC電視台知名實境節目《全知干預視角》，意外曝光她和餐飲企業家老公趙承賢的35億韓圜（約新台幣9千萬元）豪宅，內部裝潢以簡約的白色為主調，主臥室還有驚人的壁爐裝飾，白天陽光透過大片玻璃窗把屋內點亮，家裡成功營造出溫暖的氣氛。

透過節目中的各種視角，也讓觀眾看到李施昤和3歲兒子在家裡一起做點心，母子間的甜蜜互動，看到有別於螢光幕前為人母細膩的一面，一家三口生活十分愜意又幸福；李施昤在2017年7月公開和趙承賢交往消息，2個月後再宣布結婚喜訊，當時已懷有身孕14週，在懷孕6個月時舉辦婚禮。

(中時新聞網)