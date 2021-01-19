衛福部桃園醫院爆發醫護群聚感染，官方緊急成立前進指揮所，沒想到卻有人把衛福部桃園醫院當作「觀光景點」？一名網友在網路發文透露，女友竟然把部桃當景點，要求一起去「看」部桃，還說「沒看過染疫的醫院是什麼風景」。誇張行徑被他喝斥之後，女友竟然大吵要分手。引來網友圍剿「實在太白目」。

一名網友在臉書社團「靠北景點2.0」發文說：「我和女友每個星期都會規劃假日行程，對於沒有安全感的她，在交往前我承諾過一星期至少會有一整天的時間是屬於2人的時間，所以我們養成一個習慣，固定星期一會先找好要去的景點」，他接著說，「近日台灣爆發本土案例，正常人選景點應該都會遠離事發地，可我女友竟然說『欸欸，陳時中說染疫醫院是部桃，我要去看我要去看！』」一開始以為是玩笑話，「我還以為她是開玩笑，跟她說別鬧了，沒想到她一直盧我，還說什麼，『沒看過染疫的醫院是什麼風景，我想看我好奇！就在附近看一下而已啦！」

該名網友認為，女友這種把抗疫醫院當熱鬧看的心態真的很87，然後大吼了她一下，沒想到女友竟然大哭奪門而出、傳LINE要分手，讓原PO超傻眼，他詢問網民們是否應該要放低身段，帶女友到附近看一下滿足好奇心。

文章PO上網，立刻引來網友關注，有人質疑這是創作文，但更多人留言砲轟，「拜託別放生出來殘害人間」，「你可以帶他掛部桃的精神科，一舉兩得」、「千萬別分手，這樣放出來危害社會是不好的」，「疫情嚴峻把醫院當做是什麼？」、「頭是被門夾到嗎？這種要求我還是第一次聽到」、「他去住防疫旅館體驗一下好了」。

(中時新聞網)