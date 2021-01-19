台南市立圖書館新總館1月2日開館以來，在打卡朝聖熱潮加持下，周末1天動輒湧入7、8000人，假日單日借閱冊數甚至破萬。（曹婷婷攝）

台南市立圖書館新總館1月2日開館以來，在打卡朝聖熱潮加持下，周末1天吸引7、8000人，假日單日借閱冊數甚至破萬，「首借族」逼近3000人。台南市立圖書館館長洪玉貞說，「很驚喜，幾乎人人入館都會借書。」

近年，各縣市紛紛打造特色圖書館，除了賦予帶動觀光的使命，更必須扮演推廣閱讀風氣的要角，去年8月開幕的屏東圖書館被喻為「森林圖書館」，不到半年即湧入40萬人朝聖，也因此帶動閱讀風氣。

台南市立圖書館新總館從本月2日營運以來，同樣掀起一股朝聖熱潮，周二到五平均每天湧入2、3000人，開館首2天更締造萬人入館，連續3個周末單日都有高達7、8000人入館，其中入館人數也反映在借閱冊數，周六、日單日借閱量高達1.1萬冊，總計開館2周來，借出8.2萬冊書籍。

洪玉貞強調，台南市除了總圖外，還有39個區圖，各區圖書館規模不一，且各區人口也懸殊，以大館如永康區圖、東區裕文圖書館來說，前者每月借閱冊達4.2萬冊、後者有5萬冊，但小館如土城圖書館每月僅5300冊，偏鄉甚至每月不到2000冊。

新總圖被視為是台南新地標，自然吸引不少民眾到此一遊，卻也意外成為「首借族」。洪玉貞說，根據統計，2日到17日共2964人首度辦理借書證且年齡分布廣，從學生到高齡銀髮族都有，甚至不乏第一次走進公共圖書館。

(中時 )