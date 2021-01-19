大陸女星鄭爽和前男友張恒分手一年多，近日遭爆兩人熱戀時在美國找代理孕母生下一子一女，但分手後，女方把孩子棄養在美國，引發外界撻伐，而鄭爽繼早上首度發聲後，稍早二度發文，表示當初是張恒出軌。

鄭爽透露，2019年9月27日發現張恒出軌，當時她按部就班完成工作，後來哭了一整晚，且並沒對外界透露被劈腿一事，「我沒想把任何不悅的事情發酵只想冷靜解決，包括未來，包括我們之間的借款」。

鄭爽接著提到雙方父母討論棄養的錄音，稱張恒父母去找她爸媽賠禮道歉，從晚上講到凌晨，自己當下除了哭還有一些抱怨，才有了外流的那段音擋，鄭爽稱爸媽一整晚陪著她，當時只希望她不要哭了趕快睡一覺，爸爸還安慰她「沒事，錢他要就給他，不重要，你想開就行，別鑽尖」。

鄭爽聽完內心更加自責，愧疚表示「我真是傳說中那種大傻丫頭，自己的錯卻把一切要我家人承擔。爸媽很抱歉不讓你們發言到現在，因為我們每一次的言語都可能成為滿意的料」，並透露和張恒之間還有財務糾紛，自己也擔心孩子問題如何解決。

代孕風波爆出後，陸媒昨日曝光一段鄭爽父母和男方父母討論棄養的音檔，一開始，鄭爽父親先提出棄養，但張桓父親立刻拒絕，並表示是犯法的，可鄭爽父親態度仍十分強硬，期間鄭爽也跳出來說：「這2個孩子真的打不掉，他媽的，我都煩死了」，接著，鄭爽母親再提議孩子可以送人，或者找機構領養。

【鄭爽微博全文】

（一）

首先依然是特別low沒有團隊

的鄭爽

我一點也不逃避我說過的話

第一時間我否認一切

並且做一切努力來結束這一切

我沒想過他出軌了我該怎麽辦的事情

那天是9.27.2019 飛機上

下飛機我按部就班完成工作

晚上眼淚和懺悔我沒有說任何事情

第二天他甚至還在問我的團隊我的活動有沒有給他準備衣服…讓團隊也是為之一驚

我沒想把任何不悅的事情發酵只想冷靜解決

包括未來 包括我們之間的借款

可我一個人在國外越來越控制不住事情的發展趕快回國

處理公司等事情

（先略）

後面就有了恒爸媽來找我爸媽賠禮道歉

應該是從晚上到淩晨

我就是哭，以及一些抱怨

出現了你們聽到的錄音

如果完全版本應該在6小時

誰家女兒誰心疼

我爸媽只希望我能不要哭了敢快睡一覺

那一晚是爸媽陪著

老爸說大殼，沒事，錢他要就給他，不重要，你想開就行別鑽尖。

我內心只會更自責，我真是傳說中那種大傻丫頭，自己的錯卻把一切要我家人承擔。爸媽很抱歉不讓你們發言到現在，因為我們每一次的言語都可能成為滿意的料

當晚還特地轉交了張恒的護照

可是第二天公司財務老師以各種理由不在

賬面的四佰萬逐漸消耗見空，我卻是能著急墊付的房租都沒有能力要回來

開始覺得事情並不簡單 需求幫助…

以及孩子的如何解決…

(中時新聞網)