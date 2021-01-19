《天若有情》中經典橋段引起多個影視作品爭相模仿。（華映提供）

今年1月的電影市場充滿了男神劉德華，先是《拆彈專家2》，接著是他的經典愛情電影《天若有情》，也因紀念陳木勝導演，時隔30年重映。該片是90年代香港極具代表性的話題作品，讓劉德華更站穩在影壇的地位，讓女主角吳倩蓮出道便一砲而紅，電影中多個經典畫面，也引起多個影視作品爭相模仿，更一路紅到韓國去。

《天若有情》是淒美的愛情故事，但充滿香港電影擅長的江湖兒女風格，再加上劉德華當年的盛世美顏，當年在港台都賣出好票房，也很對泡菜妹的口味，在韓國的上映期竟長達9個月，很多韓國影迷甚至連主題曲都朗朗上口，更讓主角劉德華和吳倩蓮在韓國闖出高知名度，劉德華更連續3年蟬聯韓國觀眾票選「最受歡迎巨星」，至今在韓都擁有高知名度。

電影中，最經典的橋段便是劉德華飾演的華弟騎重機載著上白紗的吳倩蓮在香港街頭狂飆，從前一幕砸破玻璃窗搶婚紗，再到他的鼻血滴在吳倩蓮手上時，讓影迷痛心流淚。，就連男神蘇志燮在2004年代表作《對不起，我愛你》，也有滴鼻血騎車的感人橋段，就是在向《天若有情》致敬。

另外，國片《我的少女時代》中，女主角宋芸樺的偶像就是劉德華，王大陸還模仿《天若有情》中劉德華一身牛仔裝追校花，眾人還會騎著重機出遊，都是受到《天若有情》強大影響。最有趣的是杜琪峯和劉德華合作的都會愛情電影《孤男寡女》中，也大玩《天若有情》這場戲的哏，一場劉德華在山上練騎重機一直失敗的戲，大開自己的玩笑，最後還出現一個穿白西裝騎重機的男子載著他去追回鄭秀文，提醒他人生不要做後悔的事，都讓粉絲直呼太有趣。

《天若有情》將於1月22日上映。

(中時 )