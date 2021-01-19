台灣自費篩檢費用高出大陸約19倍，衛福部長陳時中對於台灣篩檢標準相當自豪，不過，一名長期往返兩岸的台商卻不這麼認為。他分享自己在上海接受篩檢的過程，用同樣的篩檢方式、同一份報告就可以入境台灣，國內自費篩檢貴19倍並不合理，此外，他也認為，台灣的入境程序，防疫沒那麼嚴謹。

台灣自費篩檢費用約5000到7000元，而大陸最便宜只要台幣345元，等於台灣篩檢費用高出約19倍，對此陳時中先前表示，台灣自費篩檢會比大陸貴是因為比較準，且大陸檢驗方式與台灣不同，檢驗準確度也會不一樣。

不過，台灣的篩檢品質真的優於大陸嗎？《TVBS新聞網》報導指出，一名長期往返兩岸的台商分享，他在上海接受隔離程序，出境後官方免費篩檢一次，待入住防疫旅館前，會詢問「是否要在7天後再做一次篩檢」，若同意，會有專人著全套的防護裝備，進入房內做篩檢，全程防疫細節相當嚴謹。

此名台商更透露，鼻拭紙跟咽喉的檢測他都有做，自費金額為100元人民幣，(約台幣434元)，而從上海返台時同樣是做自費篩檢，海關則是隨機抽驗入境旅客的篩檢報告，他更指出，去年12月抵達台灣機場後，自己全副武裝戴上護目鏡及N95口罩，但台灣海關只戴上一般醫療口罩及手套，連搭上防疫計程車時，司機也是配戴一般口罩，這樣的情況讓他感覺，台灣防疫好像沒有這麼嚴謹。

此外，有網友分享，自己在廈門隔離過2次，共計3次核酸檢測加上2次抽血的抗體檢測，全部陰性才能夠解除隔離，至於費用部分，則是免費，「只需要負擔隔離酒店的費用400人民幣，折合台幣約一天1200元～1300元」，還有網友分享，「大家都愛台灣，但不代表不能自我檢討。上週剛才對岸返台，整個防疫、檢疫及隔離 SOP還有戰備心態，真的比不上大陸」。

對於入境普篩，中央疫情指揮中心始終鐵板一塊，從去年的日本女學生、泰國移工、比利時工程師相繼確診後，即使國內許多聲音呼籲邊境普篩，陳時中都不為所動，他解釋，主要是考量居家檢疫者若感染，在14天過後傳染力已不大，因此暫不考慮實施入境普篩。

現在，台灣又面臨新一波的本土疫情，桃醫群聚感染8天內就出現9例，有專家再度建議此時應對該院實施普篩清零，但陳時中仍不同意，強調現在還沒到普篩時機，「篩檢設備與人力不會輕易動用，現在還不是時機」，需要慎重使用這些戰備物資。

(中時新聞網)