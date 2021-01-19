中華職棒聯盟今（19）日舉行新任會長交接儀式，第11任會長蔡其昌走馬上任，但秘書長人選要到周四（21日）才宣布。不過據了解，棒壇前輩楊清瓏呼聲最高；由於先前棒球圈傳出的人選中並沒有他，現年63歲的楊清瓏堪稱最「年長」的大黑馬。

楊清瓏是台中二代金龍少棒隊出身，參加過1972年首屆美國蓋瑞城世界青少棒賽並奪得冠軍，1974-76年又連續3年入選羅德岱堡世界青棒賽中華隊國手，更是抱回三座冠軍盃。進入成棒階段，楊清瓏又多次入選中華成棒隊國手，最著名的就是獲得1984年洛杉磯奧運棒球表演賽銅牌戰對韓國隊，他在延長賽第13局上揮出2分全壘打奠定勝基。

球員生涯結束後，楊清瓏轉任教練，後來加入台灣大聯盟台中金剛隊擔任總教練，並且長年獲聘為中華棒協選訓委員會委員、召集人，也是著名的電視球評，兼具各種身分，始終活躍於棒球圈。

楊清瓏後來被台東在地企業綺麗珊瑚延攬，接下綺麗育樂有限公司總經理，以及台東綺麗珊瑚成棒隊總教練，直到日前才卸任。而且席不暇暖，很可能被蔡其昌相中，接下熱門的中職秘書長新職，將可繼續發揮棒球專業，貢獻畢生所學，真可謂得其所哉！

(中時 )