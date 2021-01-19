疫情因素帶動線上商機，阿里巴巴集團旗下跨境電商平台天貓國際19日首次舉辦全球線上雲招商會，提供一站式入駐解決方案等資源引領海外品牌進入大陸市場。

2020年在疫情影響出境旅遊的情況下，大陸對進口商品的購買力大增，中國海關總署數據顯示，2020全年跨進進出口貿易額年增31％，進口增長16.5％。而天貓國際2020自然年Q3的GMV年增也達到37％。

天貓國際在19日峰會上秀出此前成績單數，截至2020年12月底止， 平台上提供逾5,800商品類目，吸引逾29,000海外品牌入駐，其中逾80％為首次進入中國市場。

天貓國際指出，其提供全球商家一站式入駐服務，保證30天開店，並向商家提供直播、3D購物等營運和行銷工具支持。天貓國際總經理劉一曼則表示，過去一年看到大陸進口有「宅家」、「更健康」、「更美」三大趨勢，90後、95後等年輕人群成為進口消費的主力。

(工商 )