中華電信行動網路品質再獲國際肯定，根據國際權威測速領導品牌Ookla旗下知名網站Speedtest公布台灣行動網速最新調查，中華電信獲得2020年下半年「台灣行動網速第一名」、「台灣行動網路涵蓋第一名」，此外，亦奪得「iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」。

中華電信表示，將持續加碼4G／5G行動通信基礎建設，搭配最大頻寬、最廣涵蓋、以及全台唯一5G NR+4G 5CA先進技術等優勢，持續以優質的4G／5G雙網服務，提供客戶最有感的行動上網體驗。

中華電信謝繼茂董事長強調，中華電信4G／5G行動網路建設有成，很榮幸能同時獲得國際行動網路報告權威Speedtest 2020 下半年行動網速最快及涵蓋最佳第一名大獎的肯定，展現中華電信對於行動網路品質第一的努力，更顯示中華電信致力提供客戶涵蓋最佳體驗的堅持。

另外，首支5G蘋果手機iPhone 12系列於2020年第4季問世，中華電信表示，依據Speedtest分析40萬筆以上實測數據證明，中華電信拿下「iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」，中華電信認為，主要歸功於2020年年底中華電信全台5G基地台已超過4,500座，才能提供iPhone 12新機最快行動網速。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電信為國內擁有最多果粉的電信業者，此次奪得「2020 Q4 iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」，不負果迷們的期待。

簡志誠強調，中華電信2021年 5G基地台將再加量、加速建設，預計年底前可超過1萬座，針對全台都會區、重要商圈、科學工業園區，超過150所大專院校、120處百貨室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、捷運和機場等地之行動通信建設，預估5G人口涵蓋率將超過7成，皆有5G涵蓋，讓客戶體驗真正有感的行動網路品質。

中華電信指出，依據Ookla旗下網站Speedtest公布的2020年下半年台灣電信業者整體行動網路調查報告，分析超過6百萬筆消費者實測數據，中華電信勇奪「台灣行動網速第一名」，同時，手遊族群最在意的「下載速度」和「延遲度」均為業界之冠。此外，經過Speedtest網站超過5.6億次測量樣本的分析，中華電信也拿下「2020下半年台灣行動網路涵蓋第一名」，展現中華電信最重視客戶感受，並極力追求卓越的品質。

(工商 )