LE CREUSET雙魚戲荷系列中包含媽咪鑄鐵鍋、方型烤盤、長形烤盤附托盤組、馬克杯等。（LE CREUSET提供）

WMF Kineo刀具系列，三件套組，1萬3980元。（WMF提供）

WMF Kineo系列刀具，輕鬆揮灑相聚食刻的珍味料理。（WMF提供）

年菜話題正夯，曾以《雙廚出任務》拿下金鐘50最佳綜合節目主持人獎的「廚房廢寶」索艾克，其慵懶耍廢的做菜風格，簡單輕鬆的菜譜，深受年輕族群喜愛；近期受邀以法國品牌LE CREUSET年節新品「雙魚戲荷系列」示範私房年菜，而德國品牌WMF也搭上年菜話題，推薦全新系列刀具，讓民眾準備年菜游刃有餘。

平時擅長簡化複雜步驟的索艾克，示範多款年菜其中客家小炒風熗海鮮、焦糖醬燒控肉皆使用「雙魚戲荷媽咪鑄鐵鍋」烹煮，黑珐瑯內鍋易均勻導熱的特性，在小炒、煎炒、燒烤、燉煮皆十分合適，一鍋到底簡單方便，活潑幽默的索艾克甚至利用青江菜、白米、芝麻搭配擺盤，製成魚悠遊於盤中的景象，卻虧自己的成品宛如小學生做美勞。

而深受主婦喜愛的WMF則推薦使用Kineo全新刀具系列，可針對各種食材處理與掌刀需求，提供九把不同的刀具選擇，且刀刃採用高品質特殊硬化鋼材搭配品牌技術，持久又耐用，另即日起至2月20日止任選兩件75折。

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