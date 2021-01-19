視帝傅孟柏在《返校》中以「深情」形象讓人念念不忘，這次在賀歲檔片《我沒有談的那場戀愛》裡，一改浪漫性格，搖身變成了「愛開玩笑」的理工男，和金曲歌后艾怡良展開了一連串「超不浪漫」的愛情對手戲。

對於選擇傅孟柏和艾怡良這樣的「奇特」組合，導演徐譽庭不諱言「身高差」是最初的初衷：「那種一方總是要仰著頭、另一方總是要低著頭的並肩背影，光站在那裡，就讓我覺得浪漫！」

徐譽庭更爆料會選擇傅孟柏的另一個原因，是多年前傅孟柏在剛入行時，經由經紀人介紹，去徐譽庭的工作室實習，但第一天上班就因緊張失眠而遲到了足足3小時，當傅孟柏驚慌失措的出現時，竟慘遭徐譽庭面帶笑容的一句：「你被fire了。」徐譽庭卻深深記住了傅孟柏當下的反應：「他好誠懇地跟我說對不起，然後說『我會永遠記住這一天』，那時候我就知道，我們一定會重逢！」

而傅孟柏果然也記住了那次的震撼教育，這些年在表演上屢創佳績，這次在《我沒有談的那場戀愛》中，精準的把那種「跟他相處的時候總是讓你想揮拳，但是分手後的某一天你才會恍然大悟，原來那時候的那句『玩笑』，是那麼浪漫！」的理工男孩，詮釋的不只讓人有如自己弟弟一樣的親切可愛，也讓人感動流淚。電影2月10日上映。

(中時 )