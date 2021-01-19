國內新冠肺炎疫情持續擴大，蔡英文總統今晚表示，疫情當前，謝謝大家互相體諒、共同承擔！並請大家注意相關資訊，若足跡有重疊，就要做好自主健康管理。她說，在防疫關鍵時刻，最不需要的就是謠言、猜忌，而應該要共同關注最新的正確資訊。

蔡英文在臉書表示，今天，指揮中心公布醫院感染事件增加四起確診案例，也公布了案例的活動足跡。請大家注意相關資訊，若足跡有重疊，就要做好自主健康管理。

她說，相信專業，公開透明，一直都是台灣的防疫最高指導原則。相信過去這一年來，大家都看到了。在防疫關鍵時刻，最不需要的就是謠言、猜忌，而應該要共同關注最新的正確資訊。

蔡英文呼籲國人，在非常時期，我們同心協力守住疫情防線。她也要特別謝謝最前線的醫院夥伴，在指揮中心「前進指揮所」協調下，陸續將病人外移到其他醫院的隔離病房，落實分流和消毒。「我也要謝謝醫療院所之間的協調合作，所有人二話不說，都願意互相扶持，配合調度，一起為台灣撐下去」。

因應疫情變化，行政院已經對外宣布，停辦今年的台灣燈會，許多縣市也加強了防疫措施。蔡英文表示，總統府同樣做出了調整，原訂2／6的總統府大開放活動，宣布取消；平日總統府一樓的開放參觀仍維持，但參觀者要填寫健康聲明書並全程戴口罩；總統府由各局處自辦小規模聚餐，停辦全府集體尾牙。

她再次提醒大家，外出戴好口罩、留意手部清潔、維持社交距離，做好防疫三招，每個人都可以對防疫帶來貢獻！「讓我們保持冷靜，落實防疫，一起來克服疫情的考驗」。文末也喊話「團結拚防疫」「一起撐醫護」。

(中時 )