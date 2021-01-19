部立桃園醫院群聚感染8天9病例，疫情持續延燒，尤其今新增4例本土中，已有護理師2位家人和一外籍看護確診，院內群聚已跨入社區感染。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，台灣現正處於關鍵十字路口，一旦進入第十個時序「大規模社區疫情」，將是一條不歸路。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文提到，目前醫院感染群聚事件影響範圍確定進入社區層面，已經走到第9個時序「侷限社區疫情」，所幸除了外籍看護感染源有待釐清外，其餘確診個案感染源還算清楚。

謝宗學不諱言地說，我們處在關鍵的十字路口，萬一疫情再擴大，進入第十個時序「大規模社區疫情」，將是一條很難回頭的不歸路。

謝宗學指出，現在處境類似去年的2月到4月期間，當時出現了醫學中心院內感染群聚事件、大量海歸逃難潮、和敦睦艦隊群聚事件，現在疫情指揮中心已經拉高防疫層級，積極防堵院內感染群聚再向外擴散。

謝宗學認為，要順利度過這次危機，不能單靠疫情指揮中心的努力，一般民眾也應該在外圍築起另外一道防衛牆，不限於桃園地區，除了勤洗手、戴口罩外，儘量不要到人潮聚集的公共場合，大型群聚活動應該停辦至少14天。短期雖然可能傷害經濟活動，但跟爆發大規模社區疫情造成的長期傷害相比，算是相對適合的作法。

謝宗學還提醒，未來幾天仍可能出現本土個案，重要的不是個案數多寡，而是不明來源的本土個案是否持續出現，這是判斷進入大規模社區疫情的關鍵指標。

(中時新聞網)